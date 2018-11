Gavorrano, il cuore non basta: la Massese prevale 3-2 e sale in graduatoria

GAVORRANO – Fumata nera per il Gavorrano nella quattordicesima di campionato, con la Massese che espugna 3-2 il Malservisi-Matteini dopo novanta minuti combattuti e tirati. Una sconfitta amara per i minerari nonostante i favori del campo e contro l’ultima del girone E, che si è rivelata ostica e quadrata.

Inizio di gara vivace con un tentativo per parte, ma al quarto d’ora Lamioni, molto dinamico sin dai primi minuti, serve Molinari che batte Salvalaggio per lo 0-1. I padroni di casa cercano di reagire ma faticano contro una difesa ordinata.

Al 34′ Molinari ricambia il favore a Lamioni offrendogli il pallone dello 0-2. Di nuovo tentativo di reazione dei maremmani, che però colpiscono la traversa su corner. Ancora due tiri dalla bandierina per i locali, che non riescono a trovare il varco giusto fino a inizio ripresa. Al 47′ infatti arriva la rete di Mastino ispirato da Brenci, per l’1-2.

Il team di Rigucci (squalificato) prende coraggio e aumenta i giri, impegnando Van Brussel con tiro di Gomes. Ancora lo stesso Gomes non sbaglia niente poco dopo, siglando il 2-2. La Massese non ci sta e si ripropone in avanti, sfiorando il gol con Lamioni, che impegna Salvalaggio. Niente da fare però sul tiro di Lucaccini, ancora su assist di Lamioni. Azioni su entrambi i fronti anche nel recupero, ma il risultato non cambia più.

GAVORRANO: Salvalaggio, Lucarelli (Ferrante), Mastino, Bartoccini, Gagliardini, Bruni, Grifoni (Cela), Brenci, Gomes, Moscati, Koci (Carlotti). A disposizione: Becuzzi, Pupeschi, Pardera, Brunacci, Mori, Biserni. All. Rigucci.

MASSESE: Van Brussel, Lecchini, Razzanelli, Carniato, Placido, Mosti, Fatta, Lucaccini, Parker, Lamioni, Molinaro (Pedruzzi). A disposizione: Pinarelli, Aldrovandi, Aprile, Campelli, Della Pina, Imperatrice, Vatteroni. All. Bonuccelli.

ARBITRO: Bozzetto di Bergamo; assistenti Cassano e Nicosia di Saronno.

MARCATORI: 15′ Molinaro, 34′ Lamioni, 2′ st Mastino, 23′ st Gomes, 32′ st Lucaccini.

NOTE: espulso al 40′ Placido.