Sinistra Italiana elegge il nuovo coordinatore: ecco chi è

GROSSETO – Giovedì 22 novembre si sono riuniti a Grosseto, nella sede della Cgil, gli attiviste ed attivisti di Sinistra italiana, che hanno eletto il nuovo coordinamento, guidato da Nicola Menale.

«Tutto si è svolto in modalità pro-attiva con spunti di riflessione importanti e diversificati – dice SI in una nota – sono stati esaminati i recenti sviluppi dovuti allo scioglimento della esperienza di Liberi e Uguali e la necessità della costruzione di una Sinistra aperta ed inclusiva. Anche in vista dell’assemblea costituente di sabato primo dicembre promossa al Cinema Italia di Roma dal sindaco di Napoli, Luigi de Magistris».

«In vista della costruzione di un fronte comune con al centro la lotta al fascismo al razzismo – prosegue la nota – e alla recessione politica economica e culturale le cui conseguenze sono accentuate dalla attuale compagine governativa di stampo sovranista e nazionalista,assolutamente non in grado di garantire un futuro per il nostro paese e il cui giorno del giudizio coinciderà con le elezioni europee. E’ stato un dibattito franco e sincero e molto stimolante nonostante la drammatica situazione».

«La serata – conclude la nota – è terminata con la elezione di un nuovo coordinamento snello, composto da Nicola Menale (Coordinatore), Valentina Cicaloni,Federico Paneccasio ed Enrico Fletzer. Sinistra italiana si propone di essere un’aggregazione capace di affrontare la crisi del nostro paese e della Maremma in un’ottica aperta ed europea che considera le politiche esistenti, completamente contrarie ad ogni senso di umanità ed economicamente discutibili».