Rubegni non basta, sconfitti in rimonta gli Juniores del Gavorrano

GAVORRANO – Sconfitta casalinga per gli Juniores nazionali del Gavorrano, battuti 3-1 in rimonta dal San Donato Tavarnelle.

Contro una rivale della zona playoff, i locali passano in vantaggio con Rubegni al quarto d’ora, ma non passano molti minuti che Giorgio sigla il pareggio, per poi portare avanti i suoi al 40′. Nella ripresa occasioni su entrambi i fronti ma il risultato cambia solo allo scadere e ancora per il Tavarnelle, che sigla la terza rete con Bellosi.

GAVORRANO: Petruccelli, Balloni (Cavallini), Righini, Xhafa, Forni, Amato, Barlettai (Cordovani), Biserni, Rubegni, Scala (Franchellucci), Molia (Brunacci). A disposizione: Poggialini, Berti. All. Biagiotti.

SAN DONATO TAVARNELLE: Mirri, Biagioni, D’Angelo, Ariani, Hamzo, Bacci, Colosi (Grassini), Corti (Nistor), Bellosi, Giorgio (Bruni), Fabbrini (Lepri). A disposizione: Onasini, Liberati, Scali. All. Berchielli.

ARBITRO: Martellini di Ostia.

MARCATORI: 14′ Rubegni, 21′ e 40′ Giorgio, 44′ st Bellosi.