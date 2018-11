Ritorno al successo per le ragazze dell’Atlante Grosseto col 3-1 al Florentia

GROSSETO – Ritorno al successo per le ragazze dell’Atlante Grosseto che conquistano la quarta vittoria stagionale col 3-1 a spese del Cf Florentia. Grande spettacolo alla Bombonera con le padrone di casa subito pungenti e concrete, che portano via altri tre punti toccando quota tredici.

Al 4′ Bommarito rompe gli equilibri, all’11’ Calchetti raddoppia. Poco prima del riposo azione delle ospiti con tiro deviato appena da capitan Vincenti, di nuovo in campo dopo l’infortunio: il tiro finisce nella rete biancorossa per il 2-1. Nella ripresa però la stessa vincenti ripristina il gap di due reti. Ospiti in forcing ma la difesa maremmana non sbaglia niente.

“Il risultato poteva essere più ampio – ha commentato la dirigenza dell’Atlante – anche se alla fine il nostro portiere Pacitto ha compiuto 2-3 interventi di rilievo. partita giocata bene, buon ritmo. Siamo sulla strada giusta”.

ATLANTE GROSSETO: Pacitto, Facchini, Vincenti, Gobbi, Bommarito, Baila Longo, Zorzi, Stirpe, Calchetti, Di Maggio, Barahona Mendoza , Borelli. All. Alex.

CF FLORENTIA: Trimonte, Chiappini, Candidi, Battista, Badalassi, Paladini, Del Giudice, Tesi, Pertici, Fontani, Miss, Marconcini.

ARBITRO: Taccola di Livorno.

MARCATORI: 4′ Bommarito, 11′ Calchetti, 31′ (aut.) e 20′ st Vincenti.