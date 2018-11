Lutto nel mondo del turismo, il cordoglio: «Ha dato molto per lo sviluppo della Maremma»

GROSSETO – Il Presidente della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno Riccardo Breda esprime profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa di Alberto Peruzzini, direttore di Toscana Promozione turistica, e ne ricorda con stima la professionalità e disponibilità: con lui, insieme al Segretario Generale Pierluigi Giuntoli ed ai funzionari della Cciaa, sono state numerose le occasioni di incontro per i progetti in comune riguardanti la costa toscana e lo sviluppo economico di tutto il territorio delle due province di Grosseto e Livorno.

Breda ha inoltre potuto apprezzare l’operato di Peruzzini nello svolgimento del suo incarico di Presidente di Unioncamere Toscana, a Firenze. In questo momento doloroso il sistema camerale toscano tutto si stringe attorno alla famiglia del giovane Direttore.