Inps, l’annuncio del Prefetto: «Lo sportello non chiuderà»

MASSA MARITTIMA – «Il Prefetto di Grosseto Cinzia Teresa Torraco ha assicurato che lo sportello Inps di Massa Marittima non chiuderà. L’annuncio è stato dato giovedì 22 novembre durante la visita dell’alto funzionario nella città del Balestro» a farlo sapere il Comune in una nota.

«Grazie all’interessamento del sindaco Marcello Giuntini – prosegue la nota – la Prefettura si era attivata nei confronti dei vertici Inps provinciali e regionali ottenendo l’assicurazione che lo sportello non sarebbe stato chiuso. Per ora devono ancora essere risolti alcuni problemi organizzativi collegati al personale ma l’Inps ha dato ampie garanzie sulla sua riapertura, e questa è senz’altro una buona notizia per la città e per l’intero territorio delle Colline Metallifere».

«Lo sportello Inps a servizio di questo vasto territorio continuerà ad essere attivo e questo è quello che conta – ha sottolineato il Sindaco Giuntini – poche settimane fa avevo scritto al Prefetto che si è subito interessata cogliendo l’importanza del servizio per il comune di Massa Marittima e per quelli limitrofi».

«Adesso – ha concluso Giuntini – nello spirito di massima collaborazione istituzionale con l’Inps, auspico una programmazione delle aperture al pubblico, in modo tale da ripristinare il regolare servizio a beneficio dei cittadini».