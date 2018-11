Gara casalinga per il Gavorrano contro il fanalino di coda Massese. I convocati

BAGNO DI GAVORRANO – Quattordicesima di campionato per il Gavorrano, che ospiterà fra le mura amiche il fanalino di coda Massese, due anni fa sua rivale nella lotta per la promozione in C.

Contro un avversario discreto per attacco ma debole per difesa, si preannuncia una gara non insormontabile sulla carta ma da affrontare con la giusta aggressività e concentrazione per i rossoblù, che dovranno rifarsi del ko del turno precedente e gestire una rosa non al completo.

Questi i convocati: Salvalaggio, Becuzzi, Bruni, Ferrante, Gagliardini, Mastino, Lucarelli, Mori, Pupeschi, Biserni, Koci, Pardera, Cela, Bartoccini, Brenci, Grifoni, Moscati, Gomes, Carlotti e Brunacci.

Assenti per squalifica il tecnico Rigucci e fra i giocatori, per recidiva in ammonizione, Conti e Costanzo (oltre ad Aglietti, fuori per un altro turno) oltre al massese Di Nicola.

Il fischio d’inizio è domani domenica alle 14,30 al Malservisi-Matteini.

Il programma della 14esima giornata:

Aquila Montevarchi-Aglianese

Scandicci-San Donato Tavarnelle

Cannara-Trestina

Gavorrano-Massese

Ghivizzano Borgoamozzano-Pianese

Ponsacco-Sangimignano

Seravezza-Real Forte Querceta

Sinalunghese-Sangiovannese

Tuttocuoio-Prato

Viareggio-Bastia