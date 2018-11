Fare Grosseto: «Sicurezza in città, dal Comune serve più impegno»

GROSSETO – Fare Grosseto chiede all’Amministrazione comunale un cambio di passo a Grosseto per la sicurezza.

“Nella qualità della vita – scrive l’associazione – Grosseto precipita al 95° posto. Nell’indagine stilata dal giornale Italia Oggi, giunta alla ventesima edizione e con un elevato numero d’indicatori base, Grosseto è crollata nella classifica finale della criminalità dal 55° al 95° posto”.

“Da un’amministrazione di centrodestra – aggiunge Fare Grosseto – che ha dato grande importanza alla Sicurezza in campagna elettorale, ci si sarebbe aspettato di più: il vigile di quartiere, il potenziamento della vigilanza e del controllo, l’attivazione di progetti di prevenzione, interventi mirati sulle singole problematiche. Non si comprende quindi il motivo per cui l’amministrazione non abbia aumentato nel bilancio le spese per garantire sicurezza”.

“I cittadini avrebbero voluto per scelte l’indirizzo politico per il bilancio una rottura quelle dell’amministrazione precedente – conclude l’associazione – Purtroppo solo alcuni assessorati sono riusciti a garantire quel cambio di passo che tutti i cittadini avrebbero voluto”.