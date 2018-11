SCANSANO – Una squadra dei Vigili del fuoco è intervenuta la scorsa notte, poco prima delle 2, a Scansano per spegnere l’incendio di un’auto andata a fuoco.

L’auto è andata completamente distrutta. La squadra dopo avere concluso l’intervento ha messo in sicurezza il mezzo. Ancora in corso di accertamento le cause dell’incendio.