Uomo cade dal tetto: volo di oltre tre metri. Trasferito a Siena con Pegaso

SANTA FIORA – È caduto da un tetto, facendo un volo di oltre tre metri di altezza. Un uomo di 89 anni è stato trasferito a Siena, questo pomeriggio con un trauma cranico e uno toracico. L’incidente è avvenuto alle 15.45, in località La Selva, nel comune di Santa Fiora, sull’Amiata.

L’anziano è stato soccorso dal 118 e trasferito all’ospedale Le Scotte di Siena, in gravi condizioni, con l’elisoccorso Pegaso. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita.