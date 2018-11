Strada dissestata: «L’abbiamo segnalata più di un anno fa. Dal sindaco solo spot elettorali»

PILONI – «A oltre un anno dalla richiesta di intervento del consigliere Baccetti, da Limatola ancora solo chiacchiere» a dirlo è Moreno Bellettini, coordinatore del comitato “Insieme per Roccastrada”, in merito alle condizioni del manto stradale della strada

«Il 31 ottobre 2017 – racconta Bellettini – il sindaco rispondeva alla richiesta di intervento di “insieme per Roccastrada”: “l’ amministrazione comunale ha già dato disposizioni atte ad effettuare gli interventi manutentivi necessari ad assicurarne la percorribilità in sicurezza “, ” l’ ufficio competente ha già acquisito il preventivo in circa 4.000 € per procedere all’ affidamento dei lavori nei tempi minimi consentiti”».

«Un anno dopo – dice ancora il coordinatore – i cittadini di Torniella e Piloni esasperati inviano una petizione popolare al sindaco con la richiesta di rendere agibile la strada del Posatoio che il Limatola aveva promesso di sistemare un anno prima, ma, come al solito, non ha fatto niente, solo “spot elettorali”».

«Spot elettorali che durano da molto – conclude Bellettini – considerato che è da anni che viene promessa la messa in sicurezza di via del posatoio a Piloni , la troviamo nelle opere “ viabilità e tutela del territorio” già del 2013. Opere promesse e mai realizzate. Auspichiamo anche in un’azione risolutiva nell’opera e non in un intervento “tappabuchi”, fatto tanto per fare».