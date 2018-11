Secco 3-0 al Venturina e primato in classifica per le Under 16 della Pallavolo Grosseto

GROSSETO – Un’altra importante vittoria per le Under 16 della Pallavolo Grosseto che volano in testa alla classifica grazie al 3-0 a danno del Venturina.

Subito a inizio partita le grossetane impongono il loro gioco in tutti i fondamentali, in particolar modo in battuta ed attacco: il parziale finisce 14-25. Nel secondo e terzo set le padrone di casa cambiano volto diventando più aggressive con difese portentose rendendo difficile alle maremmane di mettere “palla a terra” inducendole a numerosi errori ma, di fronte ad una squadra più forte dal punto di vista fisico e tecnico nulla hanno potuto fare. I parziali finiscono 23-25 e 19-25.

Il prossimo incontro delle maremmane è domenica 25 a Montopoli contro la seconda in classifica. Le convocate: Biagioli, Lanej, Ferrante, Forti, Spina, Manaschi, De Simone, Fanciulli, Danaila, Schiavo, Raulli, Di Vito. Dir. Acc. Claudio Biagioli.