Rush finale del Volterra, sconfitto il Follonica Basket. I risultati delle giovanili

FOLLONICA – Sconfitta per 43-50 per gli Esordienti del Follonica Basket nella seconda di campionato in casa contro l’Argentario (6-18, 18-6, 14-8, 5-18). Dopo un avvio disastroso con gli ospiti che prendono il largo sul 6-18 dopo 10 minuti, i biancoblù cambiano atteggiamento, mordono in difesa e trovano buone soluzioni di squadra, con un contro parziale di 18-6 chiudono il primo tempo in perfetta parità sul 24-24. Nel terzo periodo la musica continua ad essere la stessa, un grande sforzo porta avanti i nostri ragazzi chiudendo sul 38-32 il terzo quarto. Negli ultimi 10 minuti qualche pallone perso di troppo consente agli ospiti di pareggiare ed allungare nel finale. Una buona prestazione da parte di tutti i ragazzi, con buoni miglioramenti.

Follonica Basket: Becucci, Ruffinato, Guzzo 2, Mezzani 16, Spadini, Cenerini F. 3, Mendozza, Cenerini T. 14, Ciaffaraffá, Martini 2, Battaglini 2, Bernardi 4. All. Mostardi.

Riscatto immediato per i ragazzi di Mostardi nella terza di andata del campionato provinciale Esordienti disputata il 21 novembre sul parquet della Gea con una larga vittoria per 64-24. Gara sempre sotto controllo da parte degli azzurrini che hanno disputato una buona partita sotto ogni profilo. Prossimo turno domenica 9 dicembre alle ore 15.00 al Palagolfo contro l’Arcidosso.

Argentario-Orbetello 62-27, Biancorossa Rossa Gr-Arcidosso 15-61

Classifica: Argentario 4, Follonica 4, Arcidosso 2, Orbetello 0, Gea Grosseto 0, Biancorossa Rossa Grosseto 0, Biancorossa Bianca Grosseto 0.

Netta sconfitta per 91-20 per gli Under 13 nell’ultima di andata della prima fase giocata a Grosseto contro la Pallacanestro Team 90, un divario molto ampio tra le due squadre, nonostante tutto i ragazzi hanno giocato un buon primo quarto fatto di energia e intensità, con il passare dei minuti i padroni di casa hanno preso il sopravvento.

Altro risultato del girone Arcidosso-Valdicornia 26-62; riposava Argentario.

Prossimo turno Grosseto-Arcidosso, Argentario-Valdicornia; riposa Follonica.

Classifica: Grosseto 8 punti, Valdicornia 6, Argentario 4, Follonica 2, Arcidosso 0.

E’ iniziato anche il Trofeo Provinciale Aquilotti che vede al via oltre al Follonica Basket il Basket Le Rocce Gavorrano, Argentario A e B, Gea Gazzelle Grosseto, Biancorossa 2008 e Biancorossa 2009.

La prima gara disputata al Palagolfo ha visto il gruppo azzurro guidato da Valter Giovani uscire sconfitto dal confronto con la Biancorossa 2009 dimostratosi molto più preparato sotto ogni profilo. Da apprezzare l’impegno del gruppo durante la partita che non si è lasciato abbattere caratterialmente dalla differenza dei valori in campo.

Dei 6 parziali vinti dagli ospiti sicuramente il più combattuto è stato il terzo dove gli azzurrini hanno sfiorato la vittoria nel parziale chiuso sul 7-6 per i grossetani. Un punto di partenza dal quale ripartire con più convinzione negli impegni settimanali negli allenamenti per farsi trovare pronti in partita già da sabato 24 alle ore 16.30 a Grosseto al palasport di Via Austria contro la Biancorossa 2008.

Questi i ragazzi presenti alla prima gara: Capellupo, Maccianti, Scotto, Frullani, Di Vico, Iazzetta, Serravalle, Leone, Giovannelli, Latini, Falorni. All. Giovani.

Nel campionato di Promozione, ko in extremis per l’Ottica Bracci sconfitto a Volterra 68-61. Partono bene i locali che mostrano subito la giusta determinazione mentre Follonica è arruffone in attacco così subito allungo sul 6-0.

La tripla di Maestrini sveglia i suoi che grazie ad una buona difesa ed all’aumento di ritmo della squadra consente a Follonica di passare a condurre a metà frazione. Partita dura con gli arbitri che concedono molto sotto le plance, in egual misura, ma è Volterra che riesce ad adeguarsi prima e grazie ai canestri di Giannetti – ben 10 punti nel primo quarto – va al primo intervallo sul 17-15.

Alla ripresa del gioco le rotazioni operate da entrambi i coach penalizzano gli ospiti che hanno un lungo black out e finiscono sotto di 10 lunghezze fondamentalmente a causa di una cattiva circolazione della palla ed ancora difficoltà difensive a contenere gli esterni avversari. La zona chiamata da Cosimi le percussioni di De Stefano e Dolenti e la freddezza di Conedera riportano la squadra sotto. Due distrazioni della difesa consentono a Volterra di piazzare due triple che mandano all’intervallo lungo sul 35-27 .

Alla ripresa del gioco gli ospiti con la difesa individuale riescono a mettere i difficoltà gli avversari e la tripla di Bianchi da la carica . Gli arbitri iniziano a fischiare con maggiore continuità specie sul pressing e dalla lunetta Dolenti e Francardi non sbagliano nulla riportando la squadra a 4 lunghezze che diventeranno 5 all’ultimo intervallo con i canestri di Nari che sta scaldando la mano per l’ultima frazione ( 49-44 ).

Al rientro in campo squadre motivatissime, si lotta su ogni pallone e gli arbitri hanno il loro bel da fare per gestire la gara – comunque sempre corretta. Il punteggio varia sempre dai 3 agli 8 punti per i padroni di casa che trovano in Nari la vera spina nel fianco della difesa avversaria. Dolenti e Francardi provano a sfruttare l’esperienza nonostante le uscite per falli di De Stefano e Maestrini. A 2′ dal termine lo svantaggio è di 3 punti ma la tripla di Cucini allo scadere dei 24″ riporta i suoi a distanza di sicurezza. Follonica che trova nell’ultima frazione a solo 2 punti dal campo con Conedera si mantiene a galla grazie alla grande precisione dalla lunetta di Francardi e Dolenti ma proprio i tiri del possibile recupero di questi ultimi si spengono sul ferro e Volterra può sorridere dopo una gara veramente ben giocata.

Prossima di campionato valida per la settima di andata, domenica alle ore 18.30 al Palagolfo contro la capolista Rosignano.

VOLTERRA – OTTICA BRACCI FOLLONICA 68 – 61

OTTICA BRACCI Follonica Maestrini 8, De Stefano 7, Cerbai, Conedera 16, Fedi 3, Dolenti 16, Francardi 6, Nocciolini 2, Anastasi, Rocchiccioli, Bianchi 3. All. Cosimi e Chiti.

VOLTERRA: Giannetti 13, Cucini 10, Capace, Trafeli 18, Parenti, Anichini 1, Taddei, Fioranzi , Bassi 2, Nari 20, Nannini 2, Pio. All. Vannini e Ribechini.

Altri risultati: Ponsacco-Piombino 48-42, Ghezzano-Stagno 68-60, US Livorno-Jolly Livorno 55-39, Pisa-Grosseto 56-54, Chimenti Livorno-Rosignano 49-46.

Prossimo turno: Follonica-Rosignano, Piombino-Ghezzano, Ponsacco-Chimenti Livorno, Stagno-US Livorno, Grosseto-Volterra, Jolly Livorno-Pisa.

Classifica: Rosignano 10 punti, Ghezzano 8, Follonica 6, Volterra 6, Stagno 6, Chimenti Li 6, Ponsacco 4, Jolly Li 4, Pisa 4, Piombino 4, Grosseto 2.