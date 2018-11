lacittàchecambia: ecco come sarà piazzale Donatello

GROSSETO – “Proseguono gli interventi per la sistemazione delle vie e delle piazze cittadine. Nel piano delle opere di riqualificazione questa volta al centro dei lavori c’è piazzale Donatello” a farlo sapere è il Comune in una nota.

“L’intervento, che ha avuto il nulla osta della Giunta municipale – prosegue la nota – è stato stimato in 51mila euro. Il piazzale presenta un grave stato di degrado per motivi di natura ambientale, ma anche per le radici degli alberi di pino che invadono la quasi totalità dell’area, creando problemi alla viabilità per i mezzi e le persone”.

“I lavori nell’ambito delle sistemazioni stradali sono lavori comprensibilmente attesi dai cittadini, soprattutto da chi vive nelle vicinanze di vie e piazze con evidenti criticità al manto stradale – dicono il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Lavori pubblici, Riccardo Megale – da cittadini prima ancora che da amministratori ci rendiamo perfettamente conto del disagio e per questo l’opera di risanamento delle infrastrutture viarie è all’attenzione del Comune costantemente. Sono interventi mirati che piano piano stanno interessando tutta la città, con importanti riscontri positivi”.