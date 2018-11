MANCIANO – La protezione civile del Comune di Manciano ha chiuso le strade comunali con attraversamento a scivolo in località Onteo e Cirignano a causa del forte maltempo che imperversa, da questa notte, nel Comune di Manciano.

Le piogge hanno causato l’ingrossamento del torrente Elsa, per questo, per motivi di sicurezza, la viabilità è stata limitata e le strade saranno riaperte appena la situazione tornerà alla normalità per motivi di sicurezza