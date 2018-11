L’insidiosa Figline Valdarno prossimo rivale delle ragazze della Gea, Furi: «Gara tosta, chiedo intensità, cuore e carattere»

GROSSETO – Ritorno al pubblico amico di via Austria per la Sanitaria Ortopedica Gea Grosseto per misurarsi con il Salto Italy Quartiere 5 Firenze, quintetto che affianca le ragazze di David Furi in seconda posizione con sei punti.



Per le grossetane, che nello scorso turno si sono allenate con il Figline Valdarno, si tratta di un avversario insidioso, che arriva in Maremma dopo aver conquistato tre vittorie consecutive (nell’Opening Day ha perso a Viareggio), l’ultima delle quali nel derby contro il Baloncesto per 59-50 al termine di un match condotto per 40′. Il team allenato da Ronny Brienza si è attrezzato per centrare un posto nei playoff e si preannuncia dunque una bella battaglia con Marta Nalesso e compagne che non vogliono perdere contatto con le posizioni di vertice.

«Sarà una gara tosta – dice il coach David Furi – le fiorentine sono grintose e fanno leva sulla fisicità. E’ sempre stato un avversario rognoso e quest’anno si è anche rinforzato». Per questo l’allenatore chiede alle ragazze intensità, cuore e carattere per mettere in tasca uno di quei successi che valgono doppio.

Non saranno purtroppo della partita Eleonora Scurti e Bianca Bellocchio, alle prese con impegni di lavoro, ma le compagne cercheranno di moltiplicare gli sforzi per sostituirle.



Queste le convocate: Sofia Bargagli, Francesca Benedetti, Chiara Camarri, Giulia Camarri, Chiara Cazzuola, Elena Furi, Caterina Mancioppi, Marta Nalesso, Sarah Tamberi. Il fischio d’inizio è domani sabato alle 18.

Il programma del 5° turno:

Sanitaria Gea-Quartiere 5 Firenze

Galli San Giovanni Valdarno-Pielle Livorno

Pallacanestro Femminile Viareggio-Don Bosco Figline

San Miniato-Altopascio

Pallacanestro Piombino-Baloncesto Firenze.

La classifica:

Pielle Livorno 8 punti; Viareggio, Gea Grosseto, Galli S.Giovanni Valdarno, Quartiere 5 Firenze 6; Piombino, San Miniato, Baloncesto, Altopascio 2; Figline 0.