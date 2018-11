Le ragazze del Volley Vigili del Fuoco ospitano il San Miniato e puntano in alto

GROSSETO – Appuntamento numero sette per la giovane formazione di Prima Divisione femminile dei Vigili del Fuoco di Grosseto, che torna a giocare nella palestra di Via Carnicelli, alle ore 20,30 nel match contro le avversarie dei Lupi di San Miniato.

E’ una gara cruciale per le grossetane, ma anche per il sestetto ospite e sopratutto dall’esito incerto, dove è difficile stabilire quali sono i favori del pronostico e soprattutto il risultato finale della gara. Le grossetane, che partono leggermente favorite, cercheranno di sfruttare al massimo il fattore campo, potendo contare sul sostegno del pubblico di casa. Ma le pisane non sono da meno e si sono dimostrate un osso duro con le squadre che hanno incrociato il loro cammino lottando con tutte fino alla fine.

Nel frattempo le biancorosse, senza fare troppo clamore e successo dopo successo si sono avvicinate alla parte alta del girone e si sono portate addirittura in prima posizione insidiando il primato alla Pallavolo Cascina con cui dividono la testa della classifica a quota dodici. Potrebbe essere l’inizio di un braccio di ferro fra le due squadre che comandano il campionato a partire proprio da questa settimana in cui giocano contro avversari che come loro occupano una posizione nella parte alta del girone