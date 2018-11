L’Atlante Grosseto sfida il Ciampino Anni Nuovi a caccia di punti importanti

CIAMPINO – Dopo la sosta, trasferta in casa della quart’ultima Ciampino Anni Nuovi per l’Atlante Grosseto, per la settima gara del girone B del campionato di calcio a 5, serie A2.

Dopo la consueta rifinitura e la prima pausa del campionato, il mister Tommaso Chiappini ha convocato per l’impegnativa gara al Palatar quini di Ciampino Borriello, Ottaviani, Jose Ocampos, Marc Galindo, Paul Pavel, Lucchesi, Gianneschi, Cassioli, Falaschi, i gemelli Senesi ed Alex Gonzalez; indisponibile per infortunio Daniel Martin. Ancora in attesa del transfert per gli ultimi arrivati italo/brasiliani portiere e laterale.

Biancorossi ancora desiderosi di togliere zero punti dalla classifica, nonostante le ultime positive prestazioni, in particolare quella con la capo classifica Tombesi, che hanno dimostrato non veritiera la posizione di fanalino di coda.

Arbitri designati Seminara e Graziano di Palermo, cronometristaPubblico di Roma 1. Il fischio d’inizio è domani sabato alle 15,30.

Gli impegni delle altre formazioni biancorosse. Mentre per le ragazze stasera ci sarà l’incontro casalingo contro le fiorentine del Florentia per tornare alla vittoria, domenica per gli Under 19 alle ore 11 derby casalingo contro la capoclassifica Poggibonsese e trasferta in terra lucchese per gli Under 17 in casa del Montecarlo.