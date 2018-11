La Pallavolo Follonica in casa della leader Cecina, Pasquinelli: «Rivale forte, ma siamo fiduciosi»

FOLLONICA – E’ chiamato all’esame della corazzata Cecina il sestetto della Pallavolo Follonica Hotel Parrini. La settima giornata del campionato di serie C propone uno scontro da brividi alle azzurre di coach Rossano Rossi, attese dalla capolista Baia del Marinaio Volley Cecina.

Si gioca domani sabato 24 novembre al palazzetto dello sport “Frontera” di Cecina. E sarà un vero esame di maturità per il quintetto follonichese, che in cinque partite giocate (alle azzurre resta da recuperare la gara interna contro l’U21 Lupi Santa Croce, in calendario per giovedì 29 novembre al Palagolfo) è stato capace di mettere insieme dieci punti. Ben altro ruolino di marcia ha tenuto il Cecina, fin qui sempre vittorioso: in cinque partite su sei, però, le livornesi hanno ceduto almeno un set alle avversarie. Ragione in più per provare a giocarsela.

«Sappiamo di affrontare un avversario molto forte, una squadra costruita per vincere il campionato – dice il direttore sportivo della Pallavolo Follonica Hotel Parrini, Germano Pasquinelli – che infatti sta mantenendo tutte le attese, visto che è prima in classifica. Anche noi, però, stiamo rispettando perfettamente la nostra tabella di marcia, in base all’obiettivo stagionale che non può essere altro che la salvezza. Siamo reduci da un’ottima partita casalinga vinta contro Livorno e durante la settimana ci siamo preparati al meglio per questo scontro con la prima della classe: dobbiamo scendere in campo con la giusta mentalità e concentrazione, consapevoli che sarà in ogni caso necessaria una prestazione perfetta per provare a portare a casa punti da Cecina. Siamo comunque fiduciosi».

Il programma della 7a giornata – Serie C girone A:

Fanball Il Discobolo–Volley Sei Rose Rosignano

Entomox Peimar Calci–Pallavolo Delfino Pescia

Luca Consani Grosseto–Pallavolo Cascina

U21-Lupi Santa Croce–Lupi Estintori San Miniato

Fiora Buggiano–Volley Pantera Lucca

U21-Pediatrica Specialist–Errepi Mtk Grosseto

Baia del marinaio Volley Cecina–Pallavolo Follonica

La classifica:

Baia del Marinaio Volley Cecina 17 punti; Fiora Buggiano 16; Pallavolo Cascina 15; Entomox Peimar Calci, Pallavolo Follonica, Errepi Mtk Grosseto 10; Volley Pantera Lucca 9; Volley Sei Rose Rosignano, Pallavolo Delfino Pescia, Lupi Estintori San Miniato 8; U21-Pediatrica Specialist 6; Luca Consani Grosseto 3; Fanball Il Discobolo 2; U21-Lupi Santa Croce 1.