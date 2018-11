Il Circolo Pattinatori sfida la Rotellistica Camaiore, Castiglione e Follonica per gli Under

GROSSETO – Il Circolo Pattinatori Grosseto Edilfox affronta sabato pomeriggio alle 18, sulla pista di via Leoncavallo, la Rotellistica Camaiore nella prima delle due sfide casalinghe che precedono il big-match dell’8 dicembre contro l’Hockey Viareggio, il quintetto che condivide con i biancorossi il primato nel girone D di serie B.



L’allenatore Massimo Mariotti ha recuperato Luigi Brunelli, che aveva subito un colpo in allenamento, ed anche Vecoli e Alessandro Saitta hanno smaltito gli acciacchi che avevano condizionato il rendimento a Prato. L’Edilfox, che per la prima volta nella stagione avrà a referto anche il sedicenne Giovanni Leopizzi, uno dei giovani del vivaio (gli altri sono Bardini e Angeloni, oltre al portiere Bruni) che Mariotti sta facendo crescere con un gran lavoro settimanale, è atteso ad un confronto da non sottovalutare contro un avversario che sta rispettando i pronostici di mina vagante. La formazione allenata da coach Guidi, che ha in rosa anche l’ex CP.

Francesco Lenci, nello scorso turno ha inflitto un sonoro 9-2 al Follonica A, grazie ad una bella prestazione. Ai Pattinatori servirà dunque il giusto approccio per proseguire a marciare imbattuti in testa alla classifica. Gemignani e compagni, in queste prime cinque giornate hanno dimostrato di avere grosse potenzialità e di avere un organico da categoria superiore: quando gli attaccanti maremmani alzano il ritmo per i difensori avversari diventa tutto più difficile. In questa fase iniziale dell’anno l’Edilfox ha messo a segno 65 reti (Vecoli 13, Brunelli 12, Gucci 11, Battaglia 10, Saitta 9 i migliori realizzatori), subendone nove, delle quali otto nelle prime due uscite e appena una negli ultimi 150′ di gioco.



Il pronostico è anche in questa occasione dalla parte del Grosseto, anche se il Camaiore, che ha pareggiato a Siena e vinto contro il fanalino Cgc Viareggio, cercherà di rendere la vita difficile ai padroni di casa. I convocati: Michael Saitta, Bruni; Alessandro Saitta, Gucci, Vecoli, Lugli, Leopizzi, Gemignani, Brunelli, Battaglia.



Il programma del sesto turno: sabato Edilfox Grosseto-Rotellistica Camaiore, Siena Hockey-Hockey Prato; domenica Ecoambiente Maliseti-Follonica Hockey B, Follonica A-Viareggio Hockey, Cgc Viareggio-Carispezia Sarzana.

La classifica: Edilfox Grosseto, Viareggio Hockey 15; Follonica A 10; Hockey Prato 8; Siena e Camaiore 7; Follonica B 6; Sarzana 4; Maliseti e Cgc Viareggio 0.



Le formazioni giovanili. Il Circolo Pattinatori Cieloverde va a caccia del primo successo nel campionato Under 15. I ragazzi di Marco Zanobi ospitano sabato alle 15 sulla pista di via Leoncavallo il Follonica B. Impegnativa trasferta invece per il Cieloverde Under 17 che domenica alle 10 gioca all’Antonio Armeni contro il Follonica A. Il quintetto guidato da Marco Ciupi mercoledì 28 novembre alle 20,15 in via Leoncavallo recupererà invece la partita con il Castiglione, rinviata nello scorso weekend. Riposa il Bora Bora Under 11.