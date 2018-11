Fra Rosignano e Grosseto, tutti gli impegni delle rose giovanili della Gea

GROSSETO – Sesta fatica stagionale per la Maregiglio Gea Grosseto, che nella sesta giornata del campionato di basket Under 18 Silver cercherà di vendicare sabato alle 18, sul campo del Sei Rose Rosignano, la sconfitta patita nell’appassionante derby contro la Pallacanestro Grosseto Team 90.

Crudeli ha scontato la squalifica e torna a guidare dalla panchina i suoi ragazzi per non perdere contatto dalle battistrada Meloria Livorno e Argentario, che guidano la graduatoria con cinque successi.

Alla ricerca del primo brindisi gli Under 14 di Elena Furi che domenica alle 9,30 in via Austria ricevono la visita dell’Argentario, con l’obiettivo di confermare i miglioramenti visti contro il Liburnia, nonostante la sconfitta per 73-48.

Le ragazzine del Simply Market di Luca Faragli puntano al quarto successo nel torneo Under 14 ospitando domenica alle 15,30 al Palasport di via Austria la Pielle Livorno.