“Foresta che avanza” celebra la festa dell’albero piantando nuovi arbusti. L’evento in tre Comuni

GROSSETO – In occasione della Festa dell’Albero che si celebra regolarmente il 21 novembre, i militanti della Foresta che Avanza, gruppo ecologista di CasaPound Italia, pianteranno sabato 24 novembre tre alberi nei rispettivi Comuni di Grosseto, Campagnatico e Follonica.

La Festa dell’ albero venne celebrata per la prima volta nel 1898 e istituzionalizzata conseguentemente nel 1923 con lo scopo di infondere il rispetto e l’amore per la natura e la difesa degli alberi. “Con questo omaggio alle Città vogliamo sottolineare l’inefficienza delle politiche ambientali nella nostra Nazione, a scapito del millenario patrimonio floristico e paesaggistico.

Il nostro territorio sarà quindi anche quest’ anno protagonista della secolare tradizione, così come molti Comuni di numerose città in tutta Italia” spiega Marco Cinelli, Consigliere Comunale di CasaPound a Campagnatico e portavoce de La Foresta che Avanza – Grosseto.

Per Grosseto sarà piantato un leccio, per Follonica verrà piantato un ulivo, per Campagnatico verranno piantati due cipressi al monumento ai caduti di Montorsaio: “Il maltempo delle scorse settimane ha abbattuto due cipressi storici proprio al suddetto monumento, mi sembra doveroso ripristinare il decoro del monumento, simbolo della piazza dove i giovani di almeno 3 generazioni sono cresciuti” – continua Cinelli.

“Per maggiori informazioni potete contattarci alla nostra pagina Facebook o presso la nostra sede in Piazza Cavalieri 4 nei seguenti giorni : Mercoledì ore 17,30-19,30, Venerdì dalle ore 21 e Sabato dalle 10,00 alle 12,00″.