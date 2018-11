Domani Grosseto-Montecatini. Miano: “Vinciamo e cancelliamo il passato”

GROSSETO – “L’unico modo per cancellare la sconfitta di Fucecchio è fare una grande partita contro il Montecatini”. Mister Miano non ci gira intorno: la partita di domani sarà fondamentale non tanto per la classifica quanto per il morale dei giocatori e dell’ambiente. “Lunedì dopo la gara abbiamo rivisto più volte gli errori fatti e ne abbiamo parlato tutti insieme. Domani vogliamo fare una grande gara partendo subito bene e cambiando atteggiamento”. Si giocherà alle 14,30 allo stadio Malservisi di Gavorrano, dove il Grifone spera di trovare l’abbraccio di tutto il territorio per uscire da questo momento delicato e riprendere il volo.

Tra i convocati figura finalmente anche Simone Raito, che sembra aver smaltito l’infortunio alla costola, che molto probabilmente partirà dalla panchina. Per il resto, tolto Camilli, sono tutti a disposizione. Portieri: Nunziatini, Cipolloni; difensori: Cantore, Ciolli, Del Nero, Gorelli, Lepri, Pizzuto, Sabatini; centrocampisti: Cretella, Fratini, Luci, Pierangioli, Raito, Zagaglioni; attaccanti: Andreotti, Boccardi, Molinari, Pirone.

Intanto i biancocelesti del Valdinievole Montecatini, partiti questo pomeriggio alle 17,00, sono appena arrivati a Marina di Bibbona dove trascorreranno il ritiro pregara prima di partire, domani, alla volta di Gavorrano. La squadra allenata da mister Marselli è in serie positiva da quattro giornate e in classifica è terza, a cinque punti dal Grosseto.