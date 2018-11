Contratti del latte disdetti: la solidarietà della giunta agli allevatori

SORANO – La giunta comunale «esprime solidarietà ai numerosi pastori del comune di Sorano e dell’intera provincia, come di quella di Siena, ai quali sono stati disdetti i contratti per la fornitura di latte. La giunta prende atto positivamente della decisione dell’assessore regionale all’agricoltura di convocare per la prossima settimana un tavolo con le organizzazioni professionali agricole che dovrebbe essere poi allargato anche ad altri soggetti ma ritiene che questa ultima vicenda in ordine di tempo vada collocata nell’ambito delle ripetute difficoltà nel quale si dibatte il settore della pastorizia: attacchi dei predatori arrivati a livelli intollerabili, oscillazioni del prezzo del latte, generalmente in diminuzione, chiusura di alcuni caseifici privati, concorrenza crescente di latte proveniente da altre regioni se non dall’estero».

«Per questo è necessario rivedere, prima che sia troppo tardi, le politiche per il comparto degli allevamenti, con particolare riguardo alla pastorizia coinvolgendo per la loro parte di responsabilità anche l’Unione Europea e il Ministero dell’Agricoltura. La giunta comunale fa appello ai Caseifici sociali cooperativi, ad iniziare dal Caseificio sociale di Sorano, perché nei limiti del possibile vengano incontro agli allevatori ai quali sono stati disdetti i contratti di conferimento e rinnova la sua disponibilità ad ogni iniziativa a sostegno del settore» conclude la nota della giunta di Sorano.