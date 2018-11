Allungamento del molo, primo via libera al progetto: «C’è l’ok della Regione. Opera necessaria»

PORTO ERCOLE – «L’allungamento del molo si farà, abbiamo l’ok della Regione» ad annunciarlo il sindaco Franco Borghini, dopo l’incontro tra Comune e Regione sulla messa in sicurezza del porto con l’allungamento del frangiflutto, divenuto prioritario in seguito ai danni provocati dal maltempo.

All’incontro con la Regione erano presenti per il Comune di Monte Argentario l’assessore Vincenzo Erasmo Quondam, l’ingegnere Costanzo e il consigliere delegato Trilocco, che questa mattina hanno incontrato il sindaco per illustrare l’esito dell’incontro: «Un incontro molto positivo – sottolinea Borghini – abbiamo l’assenso della Regione per mettere l’opera in cantiere e ora faremo partire l’iter burocratico»

Tempi e costi del progetto non sono ancora, quindi, disponibili: «Impossibile prevedere i costi o entrare nel merito della realizzazione – conclude il sindaco – intanto partirà lo studio di fattibilità , al termine del quale avremo un quadro più preciso. L’opera, comunque, è necessaria, com’ è stato reso evidente dai danni causati dal mare grosso»