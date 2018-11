Open day al Polo Bianciardi: al via gli appuntamenti per scoprire tutte le attività della scuola

GROSSETO – Cosa farò da grande? Qual è il percorso più adatto a me? In quale indirizzo di studi riuscirò a realizzare i miei sogni? Come fare per scegliere? Sono queste alcune delle domande che i 1761 studenti che frequentano l’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado della provincia di Grosseto cominciano a porsi in vista del proseguimento del percorso di studi. E con loro i genitori interessati sempre di più ad aiutare i propri figli a scegliere l’indirizzo “giusto”, che possa soddisfare le aspettative e fornire al tempo stesso un’opportunità per il futuro.

Per cercare di dissipare gli innumerevoli dubbi che albergano la mente di genitori e figli, il Polo Luciano Bianciardi di Grosseto apre le sue porte a quanti vogliono scoprire le peculiarità degli indirizzi di studio presenti, unici nella provincia. Open day e laboratori prenderanno il via nei tre diversi plessi del Polo (Piazza De Maria, Via Brigate Partigiane e Via Pian D’Alma) per far conoscere le diverse opportunità di studio: il Liceo Artistico, il Liceo Musicale e Coreutico, l’Istituto Tecnico per la grafica e la comunicazione e l’Istituto Professionale Servizi Commerciali e Moda.

“Il Polo Commerciale, Artistico, Grafico e Musicale Luciano Bianciardi è un’istituzione scolastica che dal 2011 offre un’opportunità educativa e formativa unica sul territorio provinciale – ricorda la dirigente scolastica Daniela Giovannini – Al centro della nostra mission si trovano la formazione specifica rivolta alle nuove generazioni, nonché la crescita economica, sociale e culturale della provincia attraverso la promozione e l’erogazione di servizi qualificati e calibrati sulle richieste del mondo del lavoro e sulle tendenze evolutive del mercato e nel rispetto delle diversità dei singoli”.

In questi giorni hanno già preso il via i laboratori, utili momenti di incontro informale per scoprire le discipline che caratterizzano i diversi indirizzi di studio. Presso la sede del Liceo Artistico in Via Pian d’Alma il martedì e il giovedì pomeriggio i docenti saranno a disposizione degli studenti per avvicinarli al mondo dell’arte e della creatività.

A partire dal 27 novembre, ogni martedì le insegnanti di classica e contemporanea accoglieranno nella nuova sala danza della sede di Piazza De Maria quanti vorranno orientarsi verso il Liceo Coreutico, l’ultimo indirizzo del Polo Bianciardi, riservato a quanti amano la danza e possono intraprendere un percorso di studi liceali che riservi un ampio spazio a questa disciplina; per quanti vogliono coltivare la passione per la musica attraverso uno studio professionale, c’è la possibilità di scoprire le peculiarità del Liceo Musicale che per arricchire la propria offerta formativa si è dotato di strumenti e apparecchiature specifiche come il nuovissimo laboratorio di tecnologie musicali.

Allo stesso modo, sempre presso la sede di Piazza De Maria, si avrà l’opportunità di conoscere le nuove caratteristiche dell’Istituto professionale, un corso di studio che nell’arco di pochi anni è passato dalle classi 2.0 alle Community online, mentre nella sede di Via Brigate Partigiane lo staff dell’Istituto tecnico grafico attraverso schermi, pixel, carta e fotogrammi permetterà di scoprire tutti i segreti delle professioni del futuro.

Tutte le informazioni relative alle date degli open day sono reperibili sul sito www.polobianciardigrosseto.it.