Mondiali junior di Sci in Val di Fassa: dal Trentino a Firenze per sostenere il Meyer

FIRENZE – È stato presentata oggi a Firenze in Consiglio regionale l’edizione 2019 dei Mondiali junior di sci alpino che si svolgerà a febbraio in Val di Fassa. Ma perché proprio a Firenze? Perché nell’ambito dei Mondiali grazie alla collaborazione tra strutture pubbliche, sarà promosso un progetto di ricerca che coinvolge enti diversi e geograficamente lontani.

«Una sorta di filo – spiega il consigliere Leonardo Marras – che si intreccia ripetutamente in su e in giù tra la Toscana e il Trentino e unisce: la Regione Toscana e la Provincia autonoma di Trento, il Meyer di Firenze e l’Azienda ospedaliera di Trento, la Fiorentina e il territorio della Val di Fassa, la Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer e il comitato organizzatore dei mondiali Val di Fassa 2019.

«Tutti queste realtà sono unite in un progetto a me, a noi, molto caro che porta il nome della nostra Maria Sole e che in gran parte è stato finanziato con i contributi raccolti nelle tantissime iniziative di solidarietà organizzate in sua memoria. Grazie a tutti per il lavoro fatto fin qui e ovviamente grazie a Neif, la mascotte, che con il suo sorriso è il simbolo perfetto di questa bella avventura».