GROSSETO – Non uno ma addirittura due. L’Uomo Ragno arriva a Grosseto e si sdoppia: due Spiderman pronti ad attirare l’attenzione dei grossetani questi mattina sono stati avvistati per le vie della città. I due personaggi della Marvel però non sono veri supereroi, ma soltanto ragazzi travestiti per fare pubblicità. La trovata è stata promossa per pubblicizzare un negozio si scarpe.

I due Uomo Ragno si trovano nella zona di Grosseto nord, all’incrocio tra via Aurelia Nord e viale Europa.