Lotta alla violenza sulle donne: «Anche qui aprirà un punto d’ascolto». L’annuncio in Comune

MAGLIANO IN TOSCANA – L’assessore alle pari opportunità Mirella Pastorelli, domani 23 novembre nella sala consiliare di Magliano, ha organizzato un’iniziativa in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, istituita dall’ Onu in seguito all’omicidio delle tre sorelle Mirabal, uccise per essersi ribellate alla dittatura nel loro paese, la Repubblica Dominicana.

«Dinanzi a tanta crudeltà – spiega Pastorelli – ho ritenuto doveroso ricordare chi ha perso la vita unicamente per la mano omicida di chi non vuol riconoscere la parità tra uomo e donna. All’iniziativa parteciperanno la presidente delle pari opportunità della provincia di Grosseto, Lucia Morucci, la consigliera delegata alle pari opportunità della provincia di Grosseto Olga Ciaramella, la consigliera provinciale Laura Parlanti la presidente dell’associazione Olympia De Gouges, Sabrina Gaglianone».

«La presidente – annuncia l’assessore – illustrerà l’apertura di uno sportello d’ascolto su Magliano, in modo da essere come commissione sempre vicina a chi può trovarsi in momenti difficili».

L’assessore Mirella Pastorelli in tale occasione aprirà il bando per il rinnovo della commissione comunale delle pari opportunità.