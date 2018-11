L’inseguitrice Florentia prossimo rivale delle ragazze dell’Atlante Grosseto

GROSSETO – Saranno i sessanta minuti casalinghi contro il CF Florentia il prossimo impegno di campionato delle ragazze dell’Atlante Grosseto, alle prese con la nona giornata. Gara che si preannuncia equilibrata quella contro le fiorentine, inferiori di due punti alle maremmane con appena una rete in meno in attivo, ma con quattro gol in più al passivo.

Le biancorosse sono reduci dall’ennesima sconfitta ingenerosa, decisa in pochi minuti di sfasamento oltre che da alcuni pali clamorosamente colpiti. Vietato però smarrire la concentrazione per un match che le vedrà con i favori del campo. Di ritorno da una sconfitta anche le viola nel derby con la leader del girone Futsal Florentia B.

Arbitrerà Taccola di Livorno. Il fischio d’inizio è domani sera venerdì alla Bombonera.

Il programma della 9a giornata:

Atlante Grosseto-CF Florentia

Cus Pisa-San Giusto

Olimpiacolle Fun-Audace Legnaia

Futsal Bagnolo-Gisinti Montecatini Pistoia

EuroFlorence-San Giovanni

Futsal Florentia B-Prato

Oltreserchio-Fornacette Casarosa

La classifica:

Futsal Florentia B 21 punti; Prato, Oltreserchio 20; Euroflorence 17; Fornacette Casarosa 16; Gisinti Montecatini Pistoia 15; Cus Pisa, San Giovanni 12; Atlante Grosseto 10; CF Florentia 8; San Giusto, Futsal Bagnolo 6; Olimpiacolle Fun 0; Audace Legnaia -1.