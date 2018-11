Anche in centro sarà Black Friday: «Per tutto il week end sconti dal 20 al 50 per cento»

GROSSETO – Nel centro storico di Grosseto torna il “Black Friday Week End”: da domani, venerdì 23 novembre, fino a domenica 26 novembre, saranno tantissime le offerte speciali proposte dai negozi nel cuore del capoluogo maremmano.

“La manifestazione, che viene da lontano, è sempre più amata anche dai grossetani – spiega in una nota il Centro Commerciale Naturale – ed è così che il CCN, Centro Commerciale Naturale, ha voluto riproporre l’iniziativa per il terzo anno consecutivo. Sarà un’occasione da non perdere per fare “affari”, con offerte che consentiranno di risparmiare dal 20% fino al 50% rispetto ai prezzi in cartellino in tutte le categorie merceologiche, dagli occhiali all’abbigliamento, dai profumi ai libri”.

“Ormai il Black Friday è ben noto a tutti – commenta Vincenzo De Sapio, presidente CCN – E ed è, principalmente, per questo che i commercianti hanno deciso di aderire, ma anche perché la nostra intenzione è di trasformare questa occasione in una sorta di festa, lunga tre giorni, per riscoprire i negozi del centro storico, che si preparano ad uno scintillante Natale. Questo appuntamento farà infatti da volano agli acquisti natalizi”.

Per conoscere alcune delle moltissime offerte per i tre giorni del “Venerdì nero”, il Ccn invita a consultare la sua pagina Facebook.