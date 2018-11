Violenza sulle donne: alla tavola rotonda in Regione partecipa anche la Maremma

FIRENZE – Il 25 novembre si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. La Toscana dedicherà al tema della violenza di genere la giornata di domani, giovedì 22 novembre, con la presentazione del Decimo Rapporto sulla violenza di genere in Toscana, che si terrà dalle 9.30 alle 14 nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, piazza Duomo 10.

La giornata, organizzata in collaborazione tra Regione Toscana, Osservatorio Sociale Regionale e Anci Toscana, verrà aperta dai saluti di Rosanna Pugnalini, presidente della Commissione pari opportunità della Regione Toscana, Stefania Saccardi, assessora al diritto alla salute, welfare e integrazione socio-sanitaria, e Monica Barni, vicepresidente e assessora alla cultura, con delega alle pari opportunità.

Poi l’introduzione dei lavori da parte di Silvia Brunori, dell’Osservatorio Sociale Regionale, e la presentazione del Rapporto da parte di Daniela Bagattini e Mariella Popolla, ricercatrici dell’Osservatorio Sociale Regione, con la partecipazione dell’attrice Daniela Morozzi. A seguire, la tavola rotonda su Percorsi di uscita dalla violenza tra risorse individuali e lavoro dei Centri Antiviolenza e delle istituzioni in Toscana, coordinata da Chiara Brilli, giornalista di Controradio; alla tavola rotonda parteciperà anche Vittoria Doretti, responsabile della Rete regionale Codice Rosa, dirigente della Asl a Grosseto che ha promosso il Codice Rosa prima in Maremma, modello che poi è stato esportato in tutta la Regione.

Sarà possibile seguire i lavori della giornata in streaming direttamente dalla home page del sito della Regione Toscana, oppure dalla pagina dedicata: www.regione.toscana.it/diretta-streaming