Verso il voto, Vivarelli Colonna arriva sull’Amiata: «E’ un esempio di cambiamento da imitare»

SANTA FIORA – “Il caso Vivarelli Colonna: dalla proposta al governo del territorio”. E’ questo il titolo dell’incontro di approfondimento e di formazione promosso dal Coordinamento dei consiglieri comunali di opposizione dell’Amiata in vista della prossima tornata elettorale.

«Abbiamo una proposta e un’idea diversa di amministrare l’Amiata da quella di un partito cotto e ricotto come il Pd – dice Riccardo Ciaffarafà coordinatore del comitato – abbiamo assistito ad uno scempio della montagna e siamo di fronte a paesi che stanno piano piano morendo, nonostante i tanti soldi che piovono in questi comuni. L’esempio del percorso politico e dei risultati della città di Grosseto con Antonfrancesco Vivarelli Colonna ne rappresentano un esempio concreto da imitare anche per i comuni dell’Amiata, per mandare a casa dopo cinquant’anni gruppi di potere che gestiscono come padroni questi splendidi paesi. Mettiamo i cittadini e le cose utili al centro della nostra proposta e gli elettori premieranno questo percorso»

L’appuntamento è alle ore 18 di Venerdi prossimo, nella Sala del Popolo di Santa Fiora con Antonfrancesco Viavarelli Colonna intervistato nella sua esperienza politica da Riccardo Ciaffarafà.