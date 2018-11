Us Grosseto, accordo con il Comune per le navette di sabato prossimo

GROSSETO – La società biancorossa ha fatto sapere di aver trovato l’accordo con il Comune di Grosseto per offrire il servizio navetta agli abbonati in occasione della partita tra Grosseto e Montecatini che si giocherà, sabato 24 novembre, allo stadio Malservisi di Gavorrano. Il servizio sarà gratuito e valido sia per l’andata sia per il ritorno, naturalmente.

Per prenotare il posto sulla navetta, spiega la società, sarà necessario “presentare la propria tessera di abbonamento tassativamente nelle giornate 22 e 23 novembre, dalle ore 14,30 alle ore 18,30, presso la segreteria della società, allo stadio Carlo Zecchini. I pullman messi a disposizione saranno due, ma in caso di grande afflusso verrà implementato il servizio, viceversa, in caso di mancate adesioni, verranno soppressi. La partenza – conclude la società nel comunicato stampa – è prevista per le ore 13,00 dalla piazza antistante la gradinata dello stadio Zecchini”.