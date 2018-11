Urbanistica: «Stiamo mettendo ordine dove c’era il caos. Ora gli uffici del Comune funzionano»

ORBETELLO – «Non cessano le figuracce del gruppo Pd che, ora, neanche sa distinguere un contratto Dirigenziale a tempo determinato ex 110, come in passato, da un contratto Dirigenziale a tempo indeterminato come l’attuale» a dirlo, in una nota, la maggioranza lagunare, Patto per il Futuro.

«Quando siamo arrivati abbiamo trovato il caos in Comune lasciata dalla precedente amministrazione – prosegue la nota – che non era stata in grado neanche di chiudere gli accordi sindacali passati, poi chiusi con soddisfazione dall’attuale Amministrazione Comunale. In questi due anni è stato fatto un lavoro eccezionale dall’ufficio lavori pubblici-urbanistica, con circa 15 milioni di euro in opere pubbliche, attivate sotto lo stesso dirigente».

«Ora ci sarà un nuovo Dirigente a tempo indeterminato per l’urbanistica – conclude la nota – che la precedente amministrazione Paffetti non era stata in grado di garantire. Siamo costernati dalle continue figuracce del trio Paffetti, Barbini, Aldi; ci rendiamo conto che hanno amministrato cinque anni senza sapere quello che facevano»