Unicoop Tirreno: si vota anche in Costa d’Argento per il rinnovo dei comitati direttivi

ORBETELLO/MONTE ARGENTARIO – Giovedì 22, venerdì 23 e sabato 24 novembre i soci di Unicoop Tirreno sono chiamati a votare nei punti vendita della Cooperativa per eleggere i nuovi Comitati Direttivi delle Sezioni soci. Un momento essenziale per sviluppare e rafforzare la partecipazione alla vita della Cooperativa.

La Cooperativa ha una base sociale di oltre 640.000 persone. Lo Statuto di Unicoop Tirreno dà valore al principio della rappresentanza: i soci possono eleggere i loro rappresentati nei Comitati Direttivi delle Sezioni soci e questi hanno un ruolo fondamentale nell’elezione del Consiglio d’Amministrazione. Così, con passaggi elettorali codificati e lineari, si parte dal socio e si arriva alla guida della Cooperativa.

Con le prossime elezioni i soci sceglieranno oltre 400 rappresentanti che in modo volontario svolgono attività determinanti per Coop tra cui quella di relazione con i territori. E’ questo uno dei tratti peculiari di Coop che la distingue dalle altre imprese: tanti soci che volontariamente organizzano e promuovono attività sociali, di educazione al consumo, culturali, di difesa dell’ambiente e della salute, nelle zone dove Coop è presente storicamente e in quelle di più recente insediamento. S

I candidati della Sezione soci Coop Costa d’Argento

Comitato soci Albinia

Giuseppina Romano 69 anni, casalinga

Fernanda Corazzi 74 anni, pensionata

Elsa Lisci 71 anni, pensionata

Ilio Molinari 75 anni, pensionato

Comitato soci Fonteblanda

Nina Saiutina 37 anni, casalinga

Francesca Vada 44 anni, ditta autonoma

Anna Fontana 75 anni, casalinga

Comitato soci Orbetello

Doriana Rispoli 63 anni, insegnante

Giovanna Scateni 64 anni, libera professionista

Primo Baldi 71 anni, pensionato

Leonardo Baroncelli 74 anni, pensionato

Luciana Canton 60 anni, pensionata

Laura Marangoni 60 anni, insegnante

Orietta Modestini 70 anni, pensionata

Comitato soci Porto Ercole

Vincenza Sabatini 65 anni, casalinga

Augusto Donati 78 anni, pensionato

Cristoforo Novi 75 anni, pensionato

Comitato soci Porto Santo Stefano

Gervasio Fanciulli 70 anni, pensionato

Graziella Giovani 66 anni, pensionata

Gian Carlo Malacarne 58 anni, impiegato

Francesca Mariotti 39 anni, insegnante