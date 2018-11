Trovato un labrador: chi lo ha perso?

BAGNO DI GAVORRANO – Si è fermato davanti ad una casa, a Bagno di Gavorrano, e si è messo a giocare con un altro cane, una femmina. Un labrador nero è stato ritrovato questa mattina, da un gavorranese. «L’ho portato dentro e sto cercando il proprietario» afferma Paolo. Lasciarlo in strada sarebbe stato troppo pericoloso, per il cane e anche per eventuali automobili di passaggio. Chi lo avesse smarrito può telefonare al numero: 328.7172082