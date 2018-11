Tappa all’Amiata per l’atletica Uisp con gli otto chilometri del giro “Tra le Vigne”

MONTELATERONE – L’atletica targata Uisp si arrampica sul Monte Amiata. Domenica 25 novembre, a Montelaterone, il giro podistico “Tra le Vigne”, organizzato da Runner Team e associazione La Roccaccia.

Ritrovo alle 8 in piazza della Madonna, partenza della gara alle 10. Otto i chilometri di un percorso misto. Quota di iscrizione 8 euro, con pacco gara ai primi 100 iscritti, primi tre assoluti e primi tre di categoria. Categorie maschili: 18/39, 40/49, 50/59, 60/69, 70 e oltre categorie; categorie femminili: 18/39, 40/49, 50 e oltre.

Possono partecipare atleti che abbiano compiuto 18 anni, in possesso di tessera Uisp, Fidal e certificato medico agonistico. Pre iscrizioni al negozio Running 42 in via sauro 106 Grosseto fino alle 9,45 del giorno della gara.