L’iniziativa della Prefettura: le forze dell’ordine entrano a scuola e fanno lezione di sicurezza

GROSSETO – Venerdì 23 novembre 2018 alunni delle V dell’Alberghiero seguiranno una lezione con la partecipazione di rappresentanti di Prefettura, Polizia Stradale, Arma dei Carabinieri, Vigili del Fuoco e Servizio Emergenza Sanitaria-ll8 nel ruolo di “docenti della sicurezza stradale”.

L’incontro è organizzato in occasione della prima Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada, istituita con legge n.227 del 29 dicembre 2077, per sensibilizzare gli utenti della strada ed in particolare i giovani, circa l’importanza del rispetto delle norme del Codice della Strada. Nel corso della giornata formativa -programmata presso I’Aula magna dell’Istituto agrario di Via De’ Barberi dalle 8.30- saralìno affrontati e discussi i principali temi della sicurezza stradale.

Obiettivo, sensibilizzare i giovani sulle conseguenze dannose derivanti dall’uso di alcool e\o

droghe, ma anche sui gravissimi rischi nel mettersi alla guida in stato di alterazione psico-fisica e le

relative conseguenze. .

L’iniziativa, proposta dalla Prefettura e resa possibile dalla proficua collaborazione con la scuola, nasce dall’esigenza avvertita dalle Istituzioni coinvolte di affiancare, all’attività di repressione e contrasto degli illeciti, un importante momento di riflessione su prevenzione ed informazione.