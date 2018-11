Lavoro, in Comune due posti a tempo indeterminato: c’è il concorso. Ecco chi può partecipare

ORBETELLO – Il Comune ha bandito due concorsi di stabilizzazione, cioè dedicati a persone che già lavorano nella pubblica amministrazione e che potranno ottenere un contratto a tempo pieno e indeterminato. I concorsi sono aperti per l’assunzione di un Istruttore Direttivo categoria D e di un Istruttore Amministrativo categoria C, entrambi da destinare al settore segretaria generale.

Istruttore Direttivo categoria D, per partecipare al concorso sono richiesti:

− possesso di uno dei seguenti requisiti specifici maturati alle dipendenze del Comune di Orbetello o dell’Amministrazione Provinciale di Grosseto:

a) requisiti di cui all’art. 1, commi 519 e 558, della legge 296/2006 ed all’art. 3, comma 90, della legge 244/2007;

b) aver maturato alla data del 30/10/2013, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici;

− laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) conseguite con il nuovo ordinamento universitario o diploma di laurea (DL) conseguito con il vecchio ordinamento universitario in giurisprudenza, scienze politiche, lettere ed equipollenze di legge;

− conoscenza della lingue inglese e conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Istruttore Amministrativo categoria C, per partecipare al concorso sono richiesti:

− possesso di uno dei seguenti requisiti specifici maturati alle dipendenze del Comune di Orbetello o dell’Amministrazione Provinciale di Grosseto:

a) requisiti di cui all’art. 1, commi 519 e 558, della legge 296/2006 ed all’art. 3, comma 90, della legge 244/2007;

b) aver maturato alla data del 30/10/2013, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici;

− diploma di istruzione secondaria di secondo grado (maturità) conseguito al termine di un corso di studi di durata quinquennale;

− conoscenza della lingue inglese e conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Il termine ultimo di presentazione della domande di ammissione al concorso suddetto è fissato per il giorno 20/12/2018 e che per informazioni, copie dell’avviso di selezione e del modello predisposto per la presentazione delle domande, gli aspiranti potranno consultare il sito Internet del Comune al seguente indirizzo: www.comune.orbetello.gr.it