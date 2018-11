La ginnastica Uisp sbarca a Castell’Azzara e Montelaterone: ecco a chi rivolgersi

CASTELL’AZZARA – La ginnastica Uisp sbarca anche a Castell’Azzara e a Montelaterone. Si tratta dei corsi afa, di attività fisica adattata, rivolti in particolare agli anziani e alle persone con problemi di mobilità, promossi dalla Asl e dalla Regione.

A Castell’Azzara l’attività sarà il martedì e il venerdì, dalle 15 alle 16, nella ex sala del cinema in via Sforzesca. Ancora da decidere i due giorni settimanali al circolo Arci la Brizza di Montelaterone. Per informazioni su entrambi i corsi è possibile contattare il numero 3338764018.