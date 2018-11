In Maremma arrivano oltre mille soldati: al via l’esercitazione “Mangusta 2018″

GROSSETO – Dal 26 Novembre al 07 Dicembre oltre mille uomini impiegati in Toscana nella esercitazione Multinazionale e Interforze “Mangusta 2018″

Dal 26 Novembre al 07 Dicembre saranno impiegati in una esercitazione nelle provincie di Siena e Grosseto oltre mille Paracadutisti della Folgore con unità specialistiche ed operative esterne quali i Carabinieri Paracadutisti del Reggimento Tuscania, gli specialisti delle trasmissioni e della guerra elettronica, i nuclei cinofili, gli assetti dell’Aviazione dell’Esercito e dell’ Aeronautica Militare, gli assetti logistici ed unità di Paracadutisti Statunitensi.

La “Mangusta 2018” è la tradizionale esercitazione che la Brigata Paracadutisti Folgore, sviluppa ogni anno con attività il più realistiche possibile, con l’ impiego di munizionamento “a salve”, di elicotteri ed aerei, a partiti contrapposti, per testare le capacità acquisite dai propri paracadutisti di saper concepire e condurre operazioni, a seguito di aviolancio, in ambienti operativi non permissivi per la conquista e la tenuta di posizioni strategiche per garantire la sicurezza e l’arrivo del grosso delle Forze Alleate.

Nel corso dell’ esercitazione saranno adottate dal personale tutte le misure necessarie affinché l’impatto sulla vita quotidiana della popolazione locale sia minimo e per garantire la massima tutela ed il rispetto della flora e della fauna delle aree interessate allo svolgimento delle attività.

Il Comando dell’Esercitazione sarà schierato a Siena presso la Caserma Bandini sede del 186° Reggimento Paracadutisti Folgore.