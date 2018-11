Impianti sportivi, la replica dell’assessore: «Gli interventi sono già in corso»

ROCCASTRADA – “L’amministrazione comunale di Roccastrada ha sempre sostenuto l’attività sportiva come momento di aggregazione e di socializzazione e ha monitorato negli anni la situazione dei numerosi impianti sportivi, stanziando risorse per manutenzioni e miglioramenti. Questo è accaduto nelle scorse settimane anche per alcune strutture sportive a Ribolla e Sticciano e respingiamo con i fatti le facili strumentalizzazioni politiche in vista delle prossime elezioni amministrative”.

E’ quanto afferma Emiliano Rabazzi, assessore allo sport di Roccastrada rispondendo alla nota diffusa da Paolo Pazzagli, esponente della Lega-Salvini Roccastrada sulla situazione degli impianti sportivi sul territorio comunale e, in particolare, a Ribolla.

“Lo scorso 30 ottobre, come probabilmente avrà letto Paolo Pazzagli dalle delibere di giunta pubblicate sul nostro sito istituzionale – continua Rabazzi – abbiamo stanziato oltre 15 mila euro per la manutenzione straordinaria delle centrali termiche a servizio dei campi sportivi e delle palestre di Ribolla e di Sticciano.

Questa mattina, mercoledì 21 novembre è stata sostituita la caldaia al campo sportivo ‘Gaetano Scirea’ di Ribolla e nei prossimi giorni saranno portati avanti anche gli altri interventi. Nei giorni scorsi si è verificato anche un guasto all’impianto di illuminazione del campo, per il quale abbiamo già attivato i nostri tecnici e operai per il ripristino in tempi rapidi”.