Grosseto-Montecatini si giocherà a Gavorrano e non a Grosseto

GROSSETO – Si giocherà a Gavorrano e non a Grosseto la partita di sabato prossimo, valevole per l’undicesima giornata di Eccellenza, tra il Grifone e il Valdinievole Montecatini. Lo spostamento è dovuto ai ritardi nel rifacimento del manto erboso dello stadio Zecchini che costringeranno i biancorossi ad affrontare il delicato match con la terza forza del campionato sul terreno di gioco del Malservisi. Si comincerà dunque alle 14,30 di sabato, come richiesto dalla stessa società unionista. Varranno chiaramente le tessere abbonamento, mentre la società sta cercando di mettere alcuni pullman a disposizione dei tifosi per recarsi a Gavorrano.

Un intoppo che non andrà comunque a intaccare la grande voglia di riscatto dei giocatori biancorossi che stanno lavorando agli ordini di mister Miano per rispondere subito, e sul campo, al passo falso di domenica scorsa a Fucecchio. Out i soliti Raito e Camilli, il gruppo sta preparando a testa bassa il riscatto supportato dai tifosi che anche a fine partita hanno applaudito la squadra. E allora si ripartirà molto probabilmente dalla confermatissima difesa, mentre a centrocampo dando per certo l’impiego di Cretella e Zagaglioni il mister dovrà scegliere il terzo centrocampista tra Fratini e Luci. In attacco a giocarsi un posto a supporto di Andreotti saranno come sempre Pierangioli, Pirone e Boccardi. Chiaramente a meno che Miano non opti per un 4-4-2 che, a quel punto, rilancerebbe Andreotti e Molinari come punte centrali.