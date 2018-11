Gli esperti si incontrano per parlare del bovino maremmano

GROSSETO – Il Museo di storia naturale della Maremma dedica una giornata al bovino maremmano.

L’appuntamento è per sabato 24 novembre alle 10 nella sala conferenze della struttura di Fondazione Grosseto Cultura, in strada Corsini 5 a Grosseto, con un approfondimento sulla razza simbolo della Maremma dal titolo “Adattamento e selezione del bovino maremmano”. Sono previsti interventi di tre esperti del settore. Al termine della mattinata per gli iscritti alla giornata è previsto un pranzo alla tenuta di Paganico.

La struttura museale di Fondazione Grosseto Cultura continua a proporre appuntamenti dedicati alla scoperta del nostro territorio, e proprio in questo ambito si inserisce il bovino maremmano, animale che caratterizza da sempre la provincia di Grosseto, le cui origini si perdono nella notte dei tempi. Il bovino conserva ancora la struttura fisica e l’ecologia arcaiche, peculiarità del suo adattamento millenario all’ambiente naturale e al clima della Maremma. In strada Corsini 5 si parlerà di metodi di allevamento, qualità delle carni, genetica e sostenibilità ambientale del bovino maremmano con il professor Alessio Valentini, docente del Dipartimento per l’innovazione nei sistemi biologici, agroalimentari e forestali dell’Università degli studi della Tuscia, con il dottor Jacopo Goracci, presidente dell’associazione Razza bovina maremmana e con il professor Marcello Mele, docente del dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali dell’Università degli studi di Pisa.

I tre esperti faranno conoscere ai partecipanti tante curiosità sul bovino maremmano. Ma non ci sarà solo spazio per l’approfondimento: la giornata infatti proseguirà alla Tenuta di Paganico dove è previsto un pranzo a tema. Per partecipare all’evento, dal costo di 20 euro, occorre prenotarsi al numero 0564 488571 o compilando un modulo scaricabile sul sito www.museonaturalemaremma.it.