Alla scoperta dei luoghi e dei gusti della Maremma: ecco i nuovi itinerari di “Vetrina Toscana”

GROSSETO – Valorizzare i piccoli borghi e le destinazioni meno note della provincia di Grosseto, attraverso la creazione di nuovi itinerari turistici che integrino l’offerta enogastronomica e culturale, coinvolgendo anche il settore agricoltura e artigianato nelle sue produzioni tipiche e di eccellenza.

Perseguendo questo fine, a coronamento dell’Anno del Cibo Italiano, continua l’iniziativa “Nuovi Itinerari ‘Vetrina Toscana’ della Maremma Grossetana” realizzata da Cat Confcommercio Grosseto, con Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno attraverso Vetrina Toscana, il progetto di promozione di Regione e Unioncamere Toscana che conta, tra gli aderenti, oltre 1000 ristoratori e quasi 300 botteghe alimentari.

“Crediamo che la Maremma come destinazione turistica abbia ancora, fortunatamente, molte potenzialità inespresse – spiegano da Confcommercio Grosseto – in particolare nell’interno collinare, e questo è dovuto, anche e soprattutto, alla morfologia aspra del territorio e nella sua storia che per molti anni ha identificato questi luoghi come inospitali e marginali. Gli ostacoli incontrati nel passato fanno sì che oggi la Maremma grossetana sia un luogo affascinante, che i visitatori possono esplorare con spirito di curiosità e desiderio di conoscenza”.

Il programma dell’iniziativa “Nuovi Itinerari ‘Vetrina Toscana’ della Maremma Grossetana” prosegue, nelle prossime settimane, con la realizzazione di visite guidate abbinate a degustazioni dei piatti tipici, presentati da ristoratori e produttori aderenti alla rete del progetto regionale.

Si condivideranno ricette ed anche leggende che caratterizzano ogni singolo prodotto, seguendo così i nuovi parametri esperenziali ed emozionali del turismo e del viaggio in genere. “Ogni produzione sarà rappresentativa della tipicità del territorio – commentano da Confcommercio – in quanto realizzata con prodotti locali e selezionati. Ecco che le visite guidate avranno tutto un altro sapore”. Le visite sono realizzate in collaborazione con ConfGuide, le Guide Turistiche ed Ambientali professioniste di Confcommercio, durano un’intera giornata e comprendono i pranzi – degustazione in ristoranti, botteghe e produttori di prodotti tipici; sono completamente gratuite e si svolgono di domenica.

Ecco il calendario: domenica 25 novembre Arcidosso e Santa Fiora; domenica 2 dicembre Seggiano ed il Giardino di Daniel Spoerri; domenica 9 dicembre Roccalbegna e Rocchette di Fazio. Potranno partecipare coloro che si iscriveranno entro il venerdì precedente l’evento telefonando al numero 0564 470111; alla prenotazione verranno forniti il luogo e l’orario dell’appuntamento.

Domenica 25 novembre, insieme alla presidente di ConfGuide Fabiola Favilli, si visiterà Arcidosso, in particolare dalle sue antiche chiese per proseguire all’interno del Castello degli Aldobrandeschi, dove è allestito il Museo biografico di Davide Lazzeretti. “L’intero centro storico presenta simboli esoterici, di probabile derivazione templare ed alchemica: la passeggiata attraverso le vie del paese ne farà scoprire la presenza sulle facciate delle abitazioni e mostrerà il fascino di un paese che ha conservato segni misteriosi” spiega Favilli.

Il pranzo con degustazione dei tipici piatti farà conoscere la cultura amiatina a tavola, presentata dai produttori locali.Nel pomeriggio la meta sarà Santa Fiora, per secoli capitale di una potente contea, che con la Peschiera, il Palazzo Sforza e la Pieve delle Sante Flora e Lucilla, scrigno di preziose terracotte robbiane realizzate tra il 1465 ed il 1490, mostrerà le proprie bellezze.