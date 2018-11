Violenza sulle donne: «Doppio appuntamento in città per dire basta a una tragedia infinita»

FOLLONICA – In occasione della Giornata Mondiale della violenza contro le donne, la Commissione Pari Opportunità di Follonica promuove due iniziative di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere.

Giovedì 22 novembre la Commissione, il sindaco Andrea Benini e l’assessora alle Pari Opportunità Mirjam Giorgieri consegneranno ai rappresentanti del Centro Commerciale Naturale di Follonica gli autoportanti “Voce al Silenzio”, ideati dalle componenti della Commissione PO Provinciale con l’obiettivo di far uscire dal silenzio le donne maltrattate.

Sabato 24 novembre alle ore 16.30 nella Sala Tirreno in via Bicocchi sarà, invece, presentato “Nonostante te” di Lorella Carli.

“Il calendario delle iniziative di quest’anno – commenta l’assessora Mirjam Giorgieri – assume una valenza provinciale che saluto con soddisfazione poiché credo che solo facendo rete si possa davvero promuovere azioni virtuose di sostegno alle donne maltrattate. Spesso si tende a sminuire l’importanza delle politiche di parità di genere, derubricandole a mere “cose da donne” delle quali poco interessa ai più; in realtà siamo davanti ad una vera e propria strage di donne che ogni anno subiscono violenze fisiche, psicologiche, emotive ed economiche, spesso dai propri compagni di vita e che spesso sfociano in femminicidi. Credo che il problema sia scardinabile solo lavorando contemporaneamente sul sostegno ai Centri Antiviolenza, e mi preme di ringraziare l’Associazione Olympia de Gouges che da anni lavora con le proprie volontarie con encomiabile impegno sul nostro territorio, e sulla promozione di un modello culturale paritario, nel quale la donna e l’uomo hanno stessi diritti e doveri. Solo così potremo porre fine all’elenco, ormai un bollettino di guerra, di donne uccise solo in quanto donne appunto.

“Abbiamo scelto il libro di Lorella Carli “Nonostante te”- afferma la Presidente della Commissione Claudia Dondoli – perché parla di violenza su una giovane donna, uno di quei casi drammatici dei quali sentiamo parlare troppo spesso e che rischiano di creare una pericolosa assuefazione. Per questo occorre tenere alta l’attenzione sempre, non solo il 25 novembre di ogni anno.”.

L’evento,promosso dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Follonica, è patrocinato dal Comune, dalla Coop, dal coordinamento donne Spi-Cgil, dalle Scuole Superiori di Follonica e dalla Associazione Olympia de Gouges e vuole offrire a tutta la cittadinanza un momento di riflessione profonda su un tema di grande rilevanza sociale e di sofferenza umana.bOltre che incontrare l’autrice del romanzo ci saranno letture a cura del Laboratorio dello Spettacolo e la premiazione della studentessa vincitrice del concorso fotografico sul tema della violenza di genere.