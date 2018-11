Unicoop al voto: si rinnovano i consigli direttivi delle sezioni

CASTIGLIONE – Giovedì 22, venerdì 23 e sabato 24 novembre i soci di Unicoop Tirreno sono chiamati a votare nei punti vendita della Cooperativa per eleggere i nuovi comitati direttivi delle Sezioni soci. Un momento essenziale per sviluppare e rafforzare la partecipazione alla vita della Cooperativa.

La Cooperativa ha una base sociale di oltre 640.000 persone. Lo Statuto di Unicoop Tirreno dà valore al principio della rappresentanza: i soci possono eleggere i loro rappresentati nei Comitati Direttivi delle Sezioni soci e questi hanno un ruolo fondamentale nell’elezione del Consiglio d’Amministrazione. Così, con passaggi elettorali codificati e lineari, si parte dal socio e si arriva alla guida della Cooperativa.

Con le prossime elezioni i soci sceglieranno oltre 400 rappresentanti che in modo volontario svolgono attività determinanti per Coop tra cui quella di relazione con i territori. E’ questo uno dei tratti peculiari di Coop che la distingue dalle altre imprese: tanti soci che volontariamente organizzano e promuovono attività sociali, di educazione al consumo, culturali, di difesa dell’ambiente e della salute, nelle zone dove Coop è presente storicamente e in quelle di più recente insediamento.

I candidati per il Comitato soci di Grosseto

Davide Acciaroli 39 anni, impiegato

Nirvana Andreani 65 anni, pensionata

Carlo Enrico Bianchini 68 anni, pensionato

Amelia Caprini 61 anni, pensionata

Francesca Cavallucci 39 anni, impiegata

Clara Cherubini 45 anni, operaia

Gianni Cartocci 59 anni, insegnante

Niccolò Cerulli 25 anni, studente

Adriana Delicati 68 anni, pensionata

Andrea Fontana 65 anni, pensionato

Alain Pierre Landolfi 51 anni, dipendente Coop

Nicola Mallardo 60 anni, pensionato

Francesco Migliaccio 62 anni, pensionato

Salvatore Militello 77 anni, pensionato

Laura Niccolini 55 anni, dipendente Coop

Patrizia Passalacqua 66 anni, pensionata

Nadia Rico 69 anni, pensionata

Paolo Rossi 62 anni, pensionato

Alessandro Ruotolo 63 anni, pensionato

Riccardo Senatore 71 anni, pensionato

Eduardo Zorzetti 64 anni, pensionato

Riccardo Alpi 58 anni, farmacista

Angela Bernardini 57 anni, dipendente Coop

Paolo Rustici 62 anni, pensionato

Antonio Terribile 60 anni, impiegato

I candidati per il Comitato soci di Scansano

Vanna Picci 68 anni, pensionata

Fiorella (Mimma) Andreini 75 anni, pensionata

Serena Capello 32 anni, illustratrice e grafica

Gaetana (Tania) Leocata 56 anni, disoccupata

Matteo Ceriola 41 anni, libero professionista

I candidati per il Comitato soci di Follonica

Palmiero Serpi 82 anni, pensionato

Stefano Comparini 63 anni, pensionato

Giuliano Tognoni 70 anni, pensionato

Luciana Toninelli 62 anni, pensionata

Carlo Turacchi 74 anni, pensionato

Graziano Vanni 61 anni, pensionato

Isetta Bartolozzi 72 anni, pensionata

Marco Fracassi 68 anni, pensionato

Sandro Gasperini 59 anni, dipendente

Maria Rosaria Bottone 59 anni, dipendente

Virio Manazzale 79 anni, pensionato

Laura Merlini 71 anni, pensionata

Nazzareno Orlandi 68 anni, pensionato

Flora Iole Poli 64 anni, pensionata

I candidati per il Comitato soci di Castiglione della Pescaia

Pietro Corsinovi 81 anni, pensionato

Marisa Magrini 80 anni, pensionata

Antonio Petragli 83 anni, pensionato