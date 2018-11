Scuola, al via le iscrizioni per il prossimo anno: ecco tutto quello che c’è da sapere

FOLLONICA – Dal 7 al 31 gennaio 2019 sarà possibile effettuare le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Follonica 1 e dell’ Istituto Comprensivo “Leopoldo II di Lorena”.

Per la scuola dell’Infanzia potranno essere iscritti i bambini che compiranno 3 anni entro il 31 dicembre 2019. Su richiesta delle famiglie è possibile accogliere anche bambini che compiono i 3 anni entro il 30 aprile 2020, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto ed in base alla disponibilità dei posti.

Le iscrizioni potranno essere effettuate in modalità cartacea presso gli uffici di segreteria dell’Istituto Comprensivo Follonica 1 (che comprende le scuole di “Cassarello” e di “Campi Alti”) in via Gorizia con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 16.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30, mentre per l’Istituto Comprensivo “Leopoldo II di Lorena” (che comprende la scuola de “Il Fontino” in via Monte Grappa e I Melograni in via Balducci) con il seguente orario dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 13.30 e lunedì, mercoledì e giovedì apertura anche dalle ore 14.30 alle 16.30.

Per la scuola Primaria dovranno essere iscritti tutti i bambini che compiranno 6 anni entro il 31 dicembre 2019. Su richiesta delle famiglie è possibile accogliere anche bambini che compiono i 6 anni entro il 30 aprile 2020, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto ed in base alla disponibilità dei posti. Le iscrizioni online dovranno essere effettuate dal 7 al 31 gennaio 2019 sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, mentre la registrazione potrà essere effettuata a partire dal 27 dicembre 2018.

Le segreterie delle scuole offriranno un servizio di informazione e supporto per effettuare l’iscrizione online con il seguente orario: Istituto Comprensivo Follonica 1 (che comprende le scuole “Gianni Rodari”, “Domenico Cimarosa” e “Italo Calvino”) in via Gorizia, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 16.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30, mentre l’Istituto Comprensivo “Leopoldo II di Lorena” (“Don Milani” e “Bruno Buozzi”) in via Balducci 2, dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 13.30 e il lunedì, mercoledì e giovedì anche dalle ore 14.30 alle 16.30.

Per la scuola Secondaria di primo grado le iscrizioni online dovranno essere effettuate dal 7 al 31 gennaio 2019 sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, mentre la registrazione potrà essere effettuata a partire dal 27 dicembre2018. Le segreterie delle scuole offriranno un servizio di informazione e supporto per effettuare l’iscrizione online con il seguente orario: Istituto Comprensivo Follonica 1 (che comprende la scuola “Luca Pacioli”) in via Gorizia, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 16.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30, l’Istituto Comprensivo “Leopoldo II di Lorena” (che comprende “Arrigo Bugiani”) in via Balducci 2, dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 13.30 e il lunedì, mercoledì e giovedì anche dalle ore 14.30 alle 16.30.

Le informazioni sulle scuole primarie dei due Istituti Comprensivi potranno essere reperite e sul portale “Scuola in Chiaro” – http://cercalatuascuola.istruzione.it – e sui rispettivi siti

IC Follonica 1: www.icfollonica1.go.it

IC “Leopoldo II di Lorena”: www.iclorena.gov.it