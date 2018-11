Recruitment Day del Centro per l’Impiego di Arcidosso: ecco i profili professionali ricercati

ARCIDOSSO – Il Centro per l’Impiego di Arcidosso, giovedì 13 dicembre, dalle 10 alle 12, nella sede dell’Unione dei Comuni in località ex Colonia, organizza un Recruitment Day con l’azienda EVO srl per incontrare persone in cerca di occupazione.

I profili professionali cercati sono legati al settore meccanico e tecnico di programmazione macchine a controllo numerico.

Questo incontro con l’azienda EVO srl ha come scopo principale quello di favorire l’incontro tra imprese e persone in cerca di lavoro, offrendo alle aziende l’opportunità di entrare direttamente in contatto con nuovi potenziali candidati e fornire a questi informazioni, sull’organizzazione e sulla gestione delle risorse umane.

L’EVO srl presenterà ai partecipanti i loro fabbisogni formativi e i profili professionali maggiormente richiesti, oltre che le eventuali vacanciesaperte. Per i candidati preselezionati al termine della presentazione ci sarà la possibilità di fare un primo colloquio con l’azienda.

Le iscrizioni all’evento possono essere fatte: per mail scrivendo a serviziimprese@arcidosso@regione.toscana.it; recandosi direttamente allo sportello del Centro per l’Impiego di Arcidosso, via Davide Lazzaretti 4; prenotandosi attraverso la piattaforma IdolWeb al rif. 7335. Entro e non oltre le ore 12 del 5 dicembre 2018.